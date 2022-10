Liisa-Maria Connor väikelapse kõrvalt töötamisest: oluline on vajadusel abi küsida

Millal on sobilik aeg beebi või väikelapse kõrvalt tagasi tööle asuda?

See on väga individuaalne. Osad tahavad koheselt tööle asuda, teised tahavad kauem ainult lapsele pühenduda. Ühtset õiget vastust siin ei ole. Tuleb kuulata sisetunnet ja hinnata erinevaid eluvaldkondi - mis on mõistlik ja mis mitte. Lapse saamine kindlasti ei välista töötamist.

Milline su koormus vastsündinu kõrvalt oli?

Kuskil 10-15 tundi nädalas. Iga päev 2-3 tundi. Päeva esimeses pooles oli mu abikaasa lapsega. Tagasivaadates - kartsin väga, et võtan selle otsusega enda abikaasalt aega ära. Tema aga siiamaani ütleb, et on väga tänulik, et ta sai selles vanuses meie lapsega aega veeta. Alguses on lapse side emaga üldiselt palju tugevam ja see oli isa-tütre suhtele väga hea, et nad said selles vanuses palju aega koos veeta.

Enne emaks saamist kartsin väga, et ma kaotan ennast või et see saab olema minu elu kontrolliv roll. (Mis on muidugi täiesti okei, kui see mingi periood nii ongi). Aga arvasin, et oma professionaalse poole hoidmine - kasvõi natukenegi - on mulle suureks abiks.

Mis oli sinu jaoks beebi kõrvalt töötamise juures kõige keerulisem/väljakutsuvam?