ÜLLATAVAD PILDID ⟩ Kas tead, milline näeb välja rasedus esimestel nädalatel?

Abortide teema kerkis tulisemalt esile, kui USA keelas 14 osariigis abordi tegemise. Paljudes osariikides ei peeta aborti terviseprotseduuriks, vaid moraaliprobleemiks.

14 USA osariigis on nüüdseks abort keelatud või rangelt piiratud, mis on abordivastaste pooldajate aastakümneid kestnud kampaania tulemus. Neist 13 osariigis on abort keelatud isegi raseduse varases staadiumis.

Kas sa aga tead, milline näeb raseduskude välja enne 10 nädalat?

MYA Networks edastas uudistekanalile The Guardian pildid, mis on tehtud raseduse neljandast kuni üheksanda nädalani.

«Mõnikord soovivad patsiendid pärast aborti kudesid näha. Nad on jahmunud sellest, kuidas see tegelikult välja näeb,» sõnas MYA arst dr Joan Fleischman. «See näitab kui palju on internetis või plakatitel olevad kujutised inimeste arusaamasid mõjutanud. Seda just seetõttu, et paljud reklaamid näitavad sündimata last tema hilisemas arengujärgus, mitte algusnädalatel.»

Raseduse väljanägemine neljandast kuni üheksanda nädalani. Foto: MYA Network

«Mitmed internetis ja õpikutes olevad pildid näitavad, et areng viiendal rasedusnädalal on väga kaugel. Paljud varajase raseduse kujutised on ajendatud inimestest, kes on abordi vastu ja arvavad, et elu algab viljastumisest,» nentis Fleischman.

Abordivastane reklaam, kus kujutatakse seitsmenädalast loodet kui väikest inimest. Tegelikkuses ei näe raseduskude 7. nädalal selline välja. Eestis saab rasedust katkestada enne 12. rasedusnädalat. 16. nädalal tavaliselt aborti enam ei teha, välja arvatud juhul, kui see avaldab ohtu naise tervisele. Foto: Kuvatõmmis/ Catholicregister

«Need, kes soovivad viiendal rasedusnädalal näha väikest kätega loodet – arenenud miniatuurset last - on pettunud, sest nii see lihtsalt ei ole.»

Raseduse seitsmendal nädalal pole isegi nähtavat embrüot. Pildilt võib näha rasedust toetavat kude ja raseduskotti, millest saaks lõpuks lootevesi, mis toetab loodet.