XBB ja BQ.1: uued koroonatüved ründavad jõuliselt

Ameerika Ühendriikides on need BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BA.4.6, BA.2.75 ja BA.2.75.2. Teistes riikides on rekombinantne variant XBB kiiresti levinud ja näib, et see tõukab Singapuris tagant uut koroonalainet. Juhtumite arv sageneb ka Euroopas, sealhulgas Ühendkuningriigis, kus need variandid on samuti levinud.

USA-s on sügisel vähenenud Covid-19 juhtumid. Tavaliselt annaks see põhjust loota, et rahvas pääseb kahe viimase pandeemilise talve koroonajuhtumite hüppelisest tõusust. Kuid viiruseeksperdid kardavad, et langustrend võib tänu uute variantide hulgale peagi pöörduda.

USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse viimaste hinnangute kohaselt moodustasid uued variandid üleriigiliselt eelmisel nädalal peaaegu ühe kolmandiku Covid-19 nakkustest.

Uuenduskuuri läbi teinud omikrontüvele peenhäälestatud kahevalentsed tõhustusdoosid ja viirusevastased ravimid, nagu Paxlovid, kaitsevad eeldatavasti ka edaspidi uutest variantidest põhjustatud raskete Covid-19 tagajärgede eest.

Kuid uued variandid võivad olla laastavad inimeste jaoks, kellel on nõrgenenud immuunsüsteem. Uued uuringud näitavad, et muutused nendes variantides muudavad need vastupanuvõimelisemaks antikehade suhtes, mis aitavad ravida ja ennetada raskeid Covid-19 juhtumeid, ning USA valitsusel on raha otsa saanud, et turgutada uute antikeharavide loomist.

Pole selge, kas see uute variantide seltskond lendleb ka edaspidi koos ringi, igaüks ampsates tükikese Covid-19 nakkuse pirukast või tõuseb üks kindlalt esile, nagu on juhtunud varem.