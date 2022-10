Väikesaared said uued kiirabiautod

Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Lilian Läätse sõnul on Regionaalhaigla alati toetanud elu edendamist ja meditsiiniabi tagamist oma regiooni kaugemates punktides.

«Juba 11 aastat oleme taganud kiirabiteenust Kihnus ning aastate jooksul on väikesaarte esmaabiandjate kogukonnaga liitunud ka Vormsi, Ruhnu ja Prangli,» selgitas dr Lääts ja lisas: «Täna said väikesaarte esmaabibrigaadid omale uued täisvarustuses kiirabiautod, mis on soetatud spetsiaalselt väikesaarte vajadusi silmas pidades.»