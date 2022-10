Madal kaltsiumi ja kaaliumi tase on selle haiguse riskiteguriks

Populatsioonipõhises uuringus leiti, et väike kaltsiumi ja kaaliumi kogus toidus on oluline riskifaktor nii neerukivide tekkimiseks kui ka sümptomaatiliseks kordumiseks.

Selgus, et kui toiduga saadav kaltsiumi kogus jäi < 1200 mg päevas, oli esmakordne neerukivide tekke risk suurem. Samuti oli esmakordse neerukivitõve diagnoosiga seotud vedelikutarvitamine < 3400 ml päevas ning vähene kaaliumi, kofeiini ja fütaatide kogus toidus. Fütaadid on antioksüdandid, mida esineb täisteratoodetes ja pähklites, ning need suurendavad kaltsiumi imendumist ja kaltsiumi ekskretsiooni uriiniga.