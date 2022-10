Kas Alzheimeri tõve kulgu saab kergendada?

Arstid ütlevad teile, et see tõbi on progresseeruv ning pöördumatu aju haigus, millele siiani ei ole leitud peatavat ravi. Osades riikides on kasutusel ravimid, mis haiguse kulgu vähesel määral võivad pidurdada. Ma tahaksin öelda, et nad eksivad, aga ei saa. Kuid on siiski mõningaid tähelepanekuid, millest abi võib olla.