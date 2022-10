Vaieldav uuring: kas taimne rögalahtisti teeb koroona puhul imet?

Hiljuti teatas käsimüügiravimite ja toidulisandite turundamisega tegelev Eesti osaühing PR-firma vahendusel, et Saksamaa haiglates läbiviidud uuring kinnitas taimse mürtooli olulist mõju Covid-19 patsientide hingamisteede seisundi paranemisele. Uuringu infot lähemalt lugedes ilmneb aga, et see lõpetati ennetähtaegselt, sest patsiente polnud piisavalt.