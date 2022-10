Tuumahirmu külvav jood õpetati vähki ravima

Pankreasevähk on kurikuulus - seda on raske raske nii diagnoosida ja ravida, kuna seda tüüpi kasvajarakud on paljude ravimite ja ravimeetodite suhtes tundetud. Pankreasevähk moodustab vaid 3,2 protsenti kõigist vähkkasvajatest, kuid vähisurmade põhjustajana on see kolmandal kohal.

Keemiaravi selle puhul küll tehakse, kuid enamasti pole sellest erilist abi. Teadlased pakuvad välja, et keemiaravi peab kasutama koos kiiritusraviga. Keemiaravi hoiab siis kasvajarakud seisundis, mis muudab need kiirguse suhtes haavatavaks.

Kuid kuidas teha nii, et kiirgusdoos oleks võimalikult väike, et mitte kõrvaltoimeid tekitada ja tabaks vaid vähirakke? Meetod, mida teadlased katsetasid, on väga huvitav ja üha laiemalt kasutatav erinevates vähiravikatsetes. Nad valmistasid erinevaid implantaate, mida saab paigutada otse kasvajasse, et rünnata seda radioaktiivsete materjalidega seestpoolt.

"Praegu pole lihtsalt head viisi kõhunäärmevähi raviks," ütles uuringu autor Jeff Schaal.

Seni on katsetatud titaanist implantaate, kuid need võivad siiski ümbritsevaid terveid rakke kahjustada. Schaal ja tema meeskond uurisid alternatiivset tüüpi implantaati, mis on valmistatud bioloogiliselt paremini ühilduvatest materjalidest. Teadlased kasutasid aminohapete sünteetilisi ahelaid, mida tuntakse elastiinitaoliste polüpeptiididena (ELP), mis jäävad toatemperatuuril vedelaks, kuid moodustavad keha soojemas keskkonnas stabiilse geelitaolise materjali.