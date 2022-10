Proviisor teeb selgeks, miks valuvaigisti mõnikord ei mõju

Kroonilise valu korral kasutatakse mõnikord ka antidepressante

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd) on proviisori sõnul põhilised valuvaigistid, mis leevendavad palavikku, valu ja turset näiteks krooniliste liigesehaiguste (osteo- ja reumatoidartriit) korral, kuid sobivad hästi ka ägedamate põletikuliste seisundite (luumurd, nikastused, spordi- või muud pehmete kudede vigastused) leevendamiseks. Nendest kõige populaarsemad on aspiriin, ibuprofeen, diklofenak, ketoprofeen ja naprokseen.

«Samuti on need efektiivsed operatsioonijärgsete, hambaravi- ja menstruatsioonivalude, aga ka peavalu ja migreeni ravis. Valuvaigisteid on saadaval on paljudes erinevates ravimvormides, sealhulgas tabletid, pikendatud toimeajaga kapslid, geelid ja plaastrid,» rääkis Lehari.