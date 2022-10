Alates tänasest saavad riskirühmad Ülemiste keskuses gripi vastu tasuta vaktsineerida

Kuigi Covid-19 olukord Eestis on veel üsna leebe, siis panevad perearstid inimestele südamele, et ennetus vaktsineerimise või tõhustusdooside kaudu oleks mõistlik ja hoiaks ära raskema põdemise. Inimeste huvi vaktsineerimise vastu on püsiv ning oluline on seda jätkuvalt pakkuda seal, kus inimesed igapäevaselt liiguvad ja aega veedavad.