Krooniline stress muudab aju ja selle toimimist

Hipokampus pärsib ka HPA telje aktiivsust, nii et kui see nõrgeneb, väheneb ka võime stressi kontrollida. See pole aga veel kõik. Kortisool võib sõna otseses mõttes põhjustada aju suuruse vähenemist. Suur osa sellest põhjustab neuronite vaheliste sünaptiliste ühenduste kadumise ja prefrontaalse ajukoore kahanemise (aju osa, mis reguleerib selliseid käitumisi nagu keskendumine, otsuste tegemine, otsustusvõime ja sotsiaalne suhtlus). See toob kaasa ka vähem uute ajurakkude tootmist hipokampuses.

See tähendab, et krooniline stress võib raskendada asjade õppimist ja meeldejätmist ning luua aluse tõsisematele vaimsetele probleemidele, nagu depressioon aga ka Alzheimeri tõbi. Stressi tagajärjed võivad mõjutada ka aju DNAd.

Eksperiment rottidega näitas, et see, kuidas rotiema oma poegi toitis, mõjutas hilisemas elus seda, kuidas rotid stressile reageerisid. Hoolikate emade pojad osutusid stressi suhtes vähem tundlikeks, kuna nende ajus tekkis rohkem kortisooli retseptoreid, mis kleepuvad kortisooli külge ja summutavad stressireaktsiooni. Hooletute emade poegadel oli vastupidine tulemus ja nad muutusid kogu elu jooksul stressi suhtes tundlikumaks. Neid peetakse epigeneetilisteks muutusteks, mis tähendab, et need mõjutavad ekspresseeritud geene ilma geneetilist koodi otseselt muutmata. Neid muudatusi saab tagasi pöörata, kui emad vahetatakse. Kuid on selgus veel üks üllatav tulemus. Ühe rotiema põhjustatud epigeneetilised muutused kandusid edasi paljudele rottide põlvkondadele pärast teda. Teisisõnu, nende toimingute tulemused olid päritavad.