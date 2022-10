Koroona tõstab teatud ajal verehüüvete tekkimise ohtu vähemalt kolm korda

Teadaolevatest soodustavatest teguritest sõltumatu risk on suurim nakatumisjärgse esimese 30 päeva jooksul, kuid püsib pärast seda veel mõnda aega kõrgenenud, näitavad leiud.

Uued tõendid viitavad sellele, et inimestel, kellel on olnud Covid-19 infektsioon, on hiljem suurem risk südame-veresoonkonna probleemide tekkeks.