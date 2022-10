Mis juhtub kehaga kui lõpetada vee joomine?

Iga päev kaotame higi, uriini ja roojamisega kaks kuni kolm liitrit vett. Isegi hingamine kasutab meie keha vett. Oluline on säilitada tasakaalustatud veetase, juues kogu päeva jooksul piisavalt. Kui palju vett päevas jooma peab sõltub geograafilisest asukohast, vanusest, keharasvast ja soost. Mehed vajavad ligikaudu 2,5–3,7 liitrit vett päevas, naised aga 2–2,7 liitrit. Kui me ei joo piisavalt vett, on tulemus väga halb.

Kui kehas on vähe vett, saadab aju neerudele signaale, et need suunaksid verre rohkem vett, mitte ei loputa seda uriiniga. Kui veri hoiab vett kinni, muutub uriin tugeva lõhnaga tumekollaseks. See on meie keha viis vedelikku säästa.