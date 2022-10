Koduaias leiduval ainel avastati kaalu langetavad omadused

Varasemad kliinilised uuringud on juba andnud paljulubavaid tulemusi, kuid potentsiaalse ravi tegelik kaalulangusmehhanism on halvasti mõistetav.

Autorid tunnistavad, et nende mudel on liiga lihtne, et jäljendada täiuslikult inimese soolestiku keerukust seedimise ajal, kuid arvestades inimeste kliinilisi katseid ümbritsevat eetikat, on soolestiku simulatsioonid ja loommudelid parim võimalus teemat uurida.