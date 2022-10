VAATA OTSE ⟩ Kuidas hoida Eestis ära suitsiide?

Esmatasandi tervisespetsialistide (perearstid, pereõed jt) ning «väravahoidjate» (sotsiaaltöötajad, koolipersonal jt) roll suitsiidikäitumise ennetustöös on alahinnatud ja potentsiaal alakasutatud. Olulisi puudujääke esineb ka võrgustikutöös.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudil partnerluses Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudiga (ERSI) on 2022. aastal käsil sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtav uuring SUIPA – suitsiidse patsiendi käsitlus esmatasandi tervishoius (sh kooli- ja töötervishoid), kiirabis ja erakorralise meditsiini osakondades. Uuringu eesmärgiks on anda ülevaade suitsiidse patsiendi käsitlemiseprotsessist ja teha ettepanekuid nende täiustamiseks (märkamine, toetamine, ravi, järeltugi jne) tervishoius ja võrgustikutöös. Uuringu kaugem eesmärk on suitsiidikäitumise vähendamine Eestis. Teadusseminaril esitatakse SUIPA esialgseid tulemusi.