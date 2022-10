Suitsetajaid ähvardab varajane nägemise kaotamise oht

Pressiteates rõhutas WHO, et tubakatarbijatega koos elavatel inimestel on kaks korda suurem tõenäosus, et passiivse suitsetamise tõttu tekivad neil nägemishäired. Samal ajal tekib suitsetajatel vanusega seotud nägemise kaotus kuni 5,5 aastat varem kui mittesuitsetajatel.

«Suitsetamine suurendab riski tõsiste silmahaiguste ja püsiva nägemise kaotuse tekkeks. Suitsetamisest loobumine ja regulaarne silmade kontrollimine võib aidata parandada silmade tervist ja vältida nägemise halvenemist,» ütles pimeduse ennetamise agentuuri teadmusjuhtimise eestvedaja Jude Stern.

Agentuuri ja WHO koostöös tehtud juhendis märgiti, et suitsetajatel on suurenenud risk katarakti tekkeks. Riskifaktor on ka e-sigarettide tarbimine.

WHO selle kuu alguses avaldatud tubakatarbimist ja nägemise kaotust käsitleva täieliku aruande kohaselt on maailmas umbes 2,2 miljardil inimesel nägemiskahjustus. Neist ühel miljardil on nägemisprobleemid, mida saab ennetada.

Aruandes märgiti, et e-sigareti maitseained võivad suurendada vabade radikaalide tootmist, mis kahjustavad DNAd ja võivad põhjustada katarakti teket. E-sigareti kasutamist on seostatud ka silmade verevoolu vähenemise, võrkkesta funktsiooni muutuste ja isegi silmavähiga.