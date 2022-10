Teadlased hoiatavad raportis, et kliimamuutustest vaevatud Maa edastab punast ohumärki

Ajakirjas BioScience kirjutavad teadlased, et Maa tervise elutähtsad näitajad on jõudnud punase ohutasemeni ja et "inimkond seisab ühemõtteliselt silmitsi kliimahädaolukorraga". Oregoni osariigi ülikooli (OSU) teadlaste juhitud rahvusvahelise koalitsiooni raport Maa tervise olukorrast on värskelt avaldatud.