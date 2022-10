Vähiravifond on suure surve all: 2022. aastal poole miljoni euroga miinuses

«Ometi on praegu surve fondi rahakotile ennenägematu. Seetõttu kutsume kõiki Eesti inimesi üles tulema fondi püsitoetajaks kasvõi väikese igakuise summaga ning kõiki Eesti töö- ja õppekollektiive ja ettevõtteid üles tegema sel aastal oma jõuluannetuse vähihaigete toetuseks. Elu on näidanud, et fondi järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes: teie lähedane pereliige, hea sõber, armas kolleeg - küll on siis hea, et fondi abil saab ühe suure mure maha.»