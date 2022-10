Naised saavad rasket haigust ennetada ka koduseinte vahel

Eestis oodatakse kõiki 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta järel emakakaelavähi sõeluuringule. 2021. aastal kutsuti Tervise arengu instituudi (TAI) andmetel uuringule üle 74 000 naise, kuid neist osales vaid 37 500.

Sõeluuringus osalemisel võib olla üheks takistuseks, et naine peab leidma aja kliinikusse minna, rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliiniku günekoloog Kai Part.

«Emakakaelavähki tekitab HPV-viirus,» ütles arst. «Sõeluuringuga leiame naised, kes on nakatunud ja kellel on viirus jäänud püsima emakakaelarakkudesse ning kutsume nad edasistele uuringutele.» Part lisas, et uuringus osalemine on haiguse õigeaegseks ennetamiseks oluline.

TAI andmetel diagnoositakse Eestis emakakaelavähk aastas keskmiselt 150 naisel ning mullu suri haiguse tagajärjel 55 naist. Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi epidemioloogia professor Anneli Uusküla ütles, et arvestades kõrget haigestumust ja suremust osaleb emakakaelavähi sõeluuringus liiga vähe naisi.

Sel aastal pakub TAI koostöös tervisekassaga naistele võimalust valida, kas nad teevad emakakaelavähi sõeluuringu kodus või kliinikus. Kodutesti saab teha detsembrini ning 17. oktoobri seisuga on selle võimaluse valinud 2345 naist. Lisaks selgus TAI 2021. aasta katseprojektist, et tänu kodutestimisele tõusis sõeluuringus osalenud naiste arv 10 protsenti ehk osalejaid oli 900 võrra rohkem.

Ühe osana teadustööst uurisid 2021. aastal professor Anneli Uusküla koos doktorant Anna Tisleriga naiste rahulolu kodutestimisega. «Saatsime juhuvalimiga valitud naistele koju testimispulga, mis sarnanes tampooniga,» rääkis Uusküla. «See tuli lükata tuppe viie kuni seitsme sentimeetri sügavusele, natuke keerutada ja siis panna kogumistuubi,» selgitas Uusküla. «See on ohutu ja pole naistele võõras.»

Kuna lisaks testimisvahenditele saadeti naistele koju ka rahuloluküsitlus, selgus Uusküla sõnul, et kõik kodutesti proovijad olid võimalusega rahul.

Kõikides laborisse tagasi jõudnud kogumistuubides oli piisavalt materjali, et neid edasi uurida, rääkis Uusküla. Ta selgitas, et kuna sarnaselt toimivaid teste on varemgi kasutatud, on kodus proovi võtmise ainus risk see, et pakk võib tagasiteel laborisse postis kaduma minna.