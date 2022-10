Süütuna näiv argine tegevus mõjub veresoontele põrmustavalt

Ajakirjas Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology avaldatud leiud lisavad üha rohkem tõendeid selle kohta, et e-sigarite pikaajaline kasutamine võib kahjustada inimese tervist. Teadlased on juba aastaid teadnud, et tubaka suitsetamine võib kahjustada veresooni. Siiski on e-sigarettide mõju südame-veresoonkonna tervisele vähe mõistetud. Kahe uue uuringu – üks inimeste ja teine ​​rottide kohta – eesmärk oli seda muuta.

«Inimuuringus avastasime, et kroonilistel e-sigareti kasutajatel oli veresoonte talitlus halvenenud, mis võib tõsta neil südamehaiguste riski,» ütles meditsiiniprofessor Matthew L. Springer California ülikoolist, mõlema uuringu juht. «See näitas, et kroonilistel e-sigarettide kasutajatel võib tekkida veresoontehaiguste oht, mis on sarnane krooniliste suitsetajate omaga.»

Esimeses uuringus kogusid Springer ja tema kolleegid vereproove 120 vabatahtlikult, kuhu kuulusid pikaajalised e-sigareti kasutajad, pikaajalised sigaretisuitsetajad ja mittekasutajad. Uurijad määratlesid pikaajalise e-sigareti kasutamise kui selle popsimise rohkem kui viis korda nädalas enam kui kolme kuu jooksul. Pikaajaliseks sigaretitarbimiseks loeti rohkem kui viie sigareti suitsetamist päevas.

Seejärel ühildati iga vereproov laboris kultiveeritud inimese veresoonte (endoteeli) rakkudega ja mõõdeti lämmastikoksiidi vabanemist, mis aitab hinnata endoteelirakkude toimimist. Nad testisid ka rakkude läbilaskvust, molekulide võimet läbida rakukihte. Liiga suur läbilaskvus muudab veresooned lekkivaks, mis halvendab nende funktsiooni ja suurendab südame-veresoonkonna haiguste riski.