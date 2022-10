Kuidas bakteritega vähki ravida

Kuidas dr. Coley selle ravini jõudis?

Tähelepanekuid, et bakterid võivad vähi hävitada, tehti juba palju varem. Kirjalikult on olemas tähelepanek aastast 1813, kus gaasgangreeni patsiendil kadus kasvaja. Järgmine sarnane kirjapandud tähelepanek pärineb aastast 1853, siis aastast 1866 jne. Kuid dr Coley huvi bakterite vastu tekkis siis, kui ta ei suutnud 1890. aastal päästa üht oma esimestest patsientidest, 17aastast Elizabeth (Bessie) Dashielli. Noorel naisel raviti käehaava, mis osutus agressiivseks kasvajaks - sarkoomiks. Ainuke teadaolev viis käel paiknevat sarkoomi ravida oli amputatsioon. See tehtigi ära, kuid noor naine suri sellegipoolest 10 nädala pärast kiiresti arenemahakanud metastaaside tõttu. Bessie surma järel hakkas dr Coley otsima sarnaseid vähijuhtumeid New Yorgi haigla haiguslugude seast, et leida uus raviviis. Ta avastaski Saksa immigrandi Fred Steini haigusloo, kus kirjeldati, et tema mitteopereeritav kaelakasvaja kadus imekombel, kui tal tekkis roospõletik. Dr Coley otsis mehe üles ning nägi, et ta oli tõesti kasvajast tervenenud. Selliseid haiguslugusid, kus infektsioon oli kasvaja taanduma pannud, kogunes lõpuks 47 ja need viisidki ta katseni Zolaga.