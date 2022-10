Neli ohtlikku põhjust, mis võivad olla äkilise kaalutõusu taga

Oled veel märganud kehas muutusi nagu pidev väsimus, kuivem nahk ja õhemad juuksed? Need võivad viidata, et su kaelas asuv kilpnääre ei tooda piisaval hulgal palju hormoone. Kilpnäärme talitlus kontrollib paljusid keha funktsioone, sealhulgas metabolismi. Sümptomiteks võivad veel olla lihasnõrkus, pidev külmatunne, puhitus ja kõhukinnisus.

Põhjuseks on siin tasakaalutus suguhormoonide östrogeeni ja testosterooni tasemes, mille tulemuseks on lisaks kaalutõusule ebaregulaarne menstruatsioon, akne ja isegi soovimatute karvakeste vohamine näopiirkonnas. See häire tabab ühte viljakas eas naist kümnest.