Valus terviseprobleem sunnib ekslikult hambaid välja tõmbama

Valu viib hambaarstile

Et inimene tunneb valu sageli just hammaste piirkonnas ja ka valu iseloom on väga sarnane hambavalule, pöördub inimene sageli esmalt hambaarsti poole. Enamasti on hambaarstil lihtne selgeks teha, et valu ei saa olla tingitud hambast, vaid kolmiknärvi ärritusest. Samas on olnud kahjuks ka neid juhtusid, kus inimesel on tugevate valude tõttu mitu hammast välja tõmmatud, enne kui selgub, et nn hambavalu põhjuseks on tegelikult kolmiknärvi valu. Hammaste eemaldamine kolmiknärvi valu tõttu on ekslik ning valu ei vähenda.