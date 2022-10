Tööandja tervisekindlustus lööb rekordeid

Täiendav ravikindlustus võimaldab töötajal kasutada tasulisi raviteenuseid kiiremini, mugavamalt ja väiksema kuluga. Kindlustusega saab katta lisaks tasulise eriarsti teenusele ka hambaravi, prillide või läätsede soetamise kulu ning traumade ja vigastuste puhul vajaliku taastusravi. Lisaks on kindlustus abiks nii sügishooajal vajaliku gripivaktsiini kui ka tõukerattal juhtunud õnnetusjuhtumi järgse ning keskmisest ulatuslikuma hambaravi kulude katmisel.

«Lepingusse valitavatest kindlustuskaitsetest on just kulukamad teenused kõige küsitumad – näiteks vaktsineerimise, profülaktiliste tervisekontrollide ja hambaravi kaitse. Kuvarit kasutavate töötajate puhul soovitakse sageli lepingusse lisada veel prillide ja läätsede soetuskulude ning sundasendis töötavate töötajate puhul arsti määratud taastusraviteenuste lisakaitseid.»

Kõige suuremate võimalustega kindlustuskaitset küsivad üldjuhul ettevõtted, kellel on väga spetsiifiliste oskustega töötajaskond ning tööandjate vaheline konkurents tööjõu värbamisel on väga tugev. «Töötajate motiveerimise eesmärgil soovib sellises värbamiskeskkonnas tegutsev tööandja lisaks palgale pakkuda võimalikult palju lisahüvesid ning see peegeldub ka laia kindlustuskaitsete valiku soovis,» lisas Lüüs-Likk.