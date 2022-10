AVASTUS ⟩ Gripist moodustus uus veelgi ohtlikum viirus

Ajakirjas Nature Microbiology avaldatud artiklis kirjeldab rühm, kuidas nad viisid läbi katseid, mis hõlmasid erinevat tüüpi viiruste segamist inimese kopsurakke sisaldavates Petri tassides ja mida nad seda tehes leidsid.

Varasemad uuringud on näidanud, et gripiviirus kipub nakatama hingetoru, kurku ja nina, mille tulemuseks on gripisümptomid. RSV-nakkused kipuvad nakatama kurgu ja kopsude rakke. Kuna sel aastal on gripihooaja lähenedes sagenenud RSV-sse nakatumise juhtude arv, mõtlesid teadlased uurida, mis juhtub inimestega, kes on kahetsusväärselt nakatunud mõlemasse viirusesse korraga.

Oma töös asetasid teadlased kopsurakud Petri tassile ja lisasid seejärel mõlema viiruse proovid. Seejärel nad ootasid, mis juhtuma hakkab. Ilmnes, et pärast rakkude nakatamist sulandusid kahte tüüpi viirused hübriidviiruseks. Tulemuseks oli viirus, mis oli mõnevõrra palmipuu kujuline, ja mille tüve moodustas RS-viirus.

Hübriidi lähemalt uurides leidsid teadlased, et see on võimeline nakatama teisi lähedalasuvaid rakke. Samuti leidsid nad, et kui nad seda tegid, ei toiminud gripi vastu võitlemiseks muidu tõhusad antikehad nagu tavaliselt. Selle põhjuseks oli asjaolu, et hübriid oli nakatanud osa rakke RSV valkudega.

Kuigi seda pole veel kontrollitud, kahtlustavad teadlased, et hübriid on tõenäoliselt võimeline nakatama laiemat rakkude ampluaad kui kumbki viirus üksi. Samuti märgivad nad, et sellised infektsioonid võivad potentsiaalselt põhjustada tõsiseid kopsuinfektsioone, kuna RS-viirused võivad liikuda sügavamale kopsudesse.