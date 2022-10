ARGINE OHT ⟩ Levinud harjumus lööb südamelöögid sassi

«Meie tulemused näitavad, et lühiajaline kokkupuude e-sigarettidega võib destabiliseerida südamerütmi e-vedelikes sisalduvate spetsiifiliste kemikaalide kaudu,» ütles uuringut juhtinud Louisville'i ülikooli füsioloogia osakonna dotsent Alex Carll. «Need leiud viitavad sellele, et e-sigareti kasutamine võib häirida südame elektrijuhtivust ja provotseerida arütmiaid. Need mõjud võivad suurendada kodade või vatsakeste virvendusarütmia ja äkilise südameseiskumise riski.»

«Selle uuringu tulemused on olulised, kuna need annavad värskeid tõendeid selle kohta, et e-sigarettide kasutamine võib häirida normaalset südamerütmi - midagi, mida me varem ei teadnud,» ütles professor Aruni Bhatnagar. «See on väga murettekitav, arvestades e-sigareti kasutamise kiiret kasvu, eriti noorte seas.»