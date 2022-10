Kuidas tegutseda, kui lihas- või liigesvalu ei taandu?

Karjagina sõnul tekib lihasvalu enamasti traumade või ülekoormuse tagajärjel. «Valu võivad põhjustada sundasend, põletikulised protsessid ja isegi stress,» lisas ta. Ägeda liigesvalu põhjuseks on samuti traumad ja ülekoormus, ent lisaks võib valu tekkida ka põletikuliste liigesehaiguste ja infektsioonide korral.

Kesk- ja vanemaealistel inimestel on liigesvalu tihti seotud osteoartroosiga, mis võib alata keskeas ja areneb aeglaselt. «Osteoartroos võib haarata kõiki liigeseid, kuid enamasti on mõjutatud just puusad, põlved ja lülisammas. Podagra on veel üks krooniline haigus, mis tekib reeglina keskeas ja millega kaasneb liigesvalu, mis algab suure varba liigestest ja võib aja jooksul haarata teisi liigeseid,» selgitas Karjagina.

Ent sageli võib valu olla tingitud ka suurenenud treeningkoormusest või liiga pikast pausist treeningute vahel. Miks see valu tekib? «Varem arvati, et kõiges on süüdi lihastesse kogunev piimhape, nüüd aga, et valu põhjustavad trennijärgselt tekkivad mikrotraumad,» rääkis proviisor.

Treeningujärgse valu leevendamiseks võiks tema sõnul teha venitusharjutusi ja massaaži. «Abi võib olla ka magneesiumiõlist ja -geelist, mida kasutatakse välispidiselt,» rääkis ta.

Kui aga noore inimese liigesvalu on pidev, võib see Karjagina hinnangul viidata ülekoormusele või põletikulistele haigustele. «Keskealistel ja vanematel on põhjuseks sageli osteoartroos. Artroos tekib liigese sees oleva kõhre kahjustusel ja kulumisel. Samuti võivad esineda liigeste põletikulised haigused,» selgitas ta.