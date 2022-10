AVASTUS ⟩ Linnud on tervendajad

Uuringu peamine autor Ryan Hammoud ütles ülikooli teates: «Looduses viibimise kasulikkusest vaimsele tervisele on üha rohkem tõendeid ja me arvame intuitiivselt, et linnulaulu ja linnud aitaksid meie tuju tõsta. Siiski on vähe uurimusi, mis oleks reaalselt uurinud lindude mõju vaimsele tervisele reaalajas ja reaalses keskkonnas. Rakenduse Urban Mind abil oleme esimest korda näidanud otsest seost lindude nägemise või kuulmise ja positiivse meeleolu vahel. Loodame, et need tõendid võivad näidata, kui oluline on kaitsta ja pakkuda keskkondi, milles on linnud mitte ainult bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks, vaid ka meie vaimse tervise jaoks.»