Psühhoteraapiaga seoses on levinud palju müüte, mis kipuvad inimesi sellest nii vajalikust vaimse tervise teenusest eemale hoidma. Tõepoolest, väga sageli arvatakse, et psühhoteraapiat on vaja ainult siis, kui inimesel on perearsti või psühhiaatri diagnoositud psüühikahäire või ta on midagi väga traumaatilist läbi elanud. Minu probleemid pole piisavalt tõsised, teistel on hullem, ma ju käin tööl ja toon leiva koju, kantseldan kodus lapsigi – teraapia pole mulle.