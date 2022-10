Kliitoris on rohkem närvikiude kui seni arvatud

Kõdisti närvikiudude uuringut juhtis Blair Peters Oregoni ülikoolist. Ta on kirurgia abiprofessor ja plastikakirurg, kes tegeleb ülikooli transsooliste terviseprogrammi raames transsooliste tervisega. Peters hankis kliitori närvikoe seitsmelt täiskasvanud transmaskuliinselt ehk naisena sündinud, kuid ennast mehena tundvatelt vabatahtlikelt, kellele tehti meessugu kinnitav genitaaloperatsioon. Kudesid töödeldi ja suurendati mikroskoobi all 1000 korda - nii, et närvikiud sai pildianalüüsi tarkvara abil ülelugeda.

Närvid koosnevad teatavasti peenete närvikiudude kimpudest, mida nimetatakse aksoniteks. Närvid, mis edastavad elektrilisi impulsse, ühendades aju ja ülejäänud keha, võimaldavad inimestel tunda ja reageerida erinevatele stiimulitele, sealhulgas ka puudutustele.

Kliitor on ainus teadaolev inimelund, mille ainus eesmärk on naudingut pakkuda. Kui selle väike ots – kliitori ülitundlik osa Glans clitoridis – asub väljaspool keha, paikneb suur osa kliitorist seespool. Kliitori tundlikkuse eest vastutavad häbemenärvi (nervus pudendus) harud.

Peters kogus närvikoe proove ühelt küljelt sugu kinnitava falloplastika protseduuri käigus, kus osa närve läbi lõigatakse, et need pärast uuesti ühendada. Proovides loendati keskmiselt 5140 kliitori närvikiudu. Teades, et vastavad närvid on sümmeetrilised, korrutati keskmine kahega - seal tulenebki arv närvikiudude arv 10 281. Kuna kliitoril on lisaks häbemenärvi harudele ka teisi väiksemaid närviharusid, siis arvab Peters, et inimese kliitoris on tegelikult veelgi rohkem närvikiude.