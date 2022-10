Ohtlik või ohutu: põhjused, miks tekib õhupuudus

Mitteallergiline astma on salapärasem ja seda ravida keerulisem – see tekib tihti keskealistel, ülekaalulistel naistel ega taandu enam ka kaalu langedes.

Seda iseloomustab kopsumahu järkjärguline vähenemine, mis väljendub hingamisraskustena. Selle kaks tüüpi on krooniline bronhiit ja emfüseem. Sümptomid sarnanevad astmaga: lisaks õhupuudusele on hingamine vilisev ja rinnus pitsitab. Köhides võib aga erituda lima. Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse puhul on õhupuudus aga üsna valdav ja võib painata isegi istudes. Eriti hästi tuleb see esile treenides. Suitsetamine on haiguse suurim riskifaktor. Haigusele pole ravi, aga seisundit võib muuta talutavamaks kas ravimite, hapnikuteraapia, operatsiooni või erandkorras kopsusiirdamisega.