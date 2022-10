Rekordarv koole asub tänasest õueõppele

Teadusuuringud on näidanud õuesõppe positiivset mõju laste õppimis- ja keskendumisvõimele, akadeemilistele saavutustele, suhtlusoskustele, vaimsele ja füüsilisele tervisele ning üldisele heaolule. Õpilased, kelle koolipäeva üheks osaks on ka õuesõpe, on kehaliselt vähemalt 2,5 korda aktiivsemad, kui kogu päeva klassiruumis õppivad lapsed.