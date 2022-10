Toidupakendi märgiseid tasub teada

Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo on kvaliteedimärk, mida kasutatakse Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määruse nõuetele vastavate toodete märgistamisel, esitlemisel ja reklaamimisel. Müügipakendis mahetoidu puhul on logo kasutamine kohustuslik. Kolmandatest riikidest imporditud toodete puhul on logo kasutamine vabatahtlik. Logoga koos peab märgistusel alati olema viimast tootmisetappi kontrollinud kontrollasutuse kood ning päritolutähis, mis näitab, kus on toote põllumajanduslikud koostisosad toodetud. Eesti ökomärki võib oma toidul või toodetel kasutada isik, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ning kes järgib kehtivaid nõudeid. Nii Euroopa Liidu mahelogoga kui Eesti ökomärgiga tootes pärineb vähemalt 95 protsenti koostisosadest mahepõllumajandusest. Üleminekuajal toodetud toodete puhul ei ole lubatud kasutada mahemärgistust. Mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid kontrollib regulaarselt põllumajandus- ja toiduamet, kes väljastab nõuetele vastavatele ettevõtjatele sertifikaate, mis kantakse Euroopa Liidu ühisesse sertifikaatide andmebaasi.