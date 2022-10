See komponent toidus kaitseb vähi ja südamehaiguste eest

Jaapani teadlased korraldasid pikaajaline uuringu , milles osales 70 000 meest ja naist vanusevahemikus 45–74, kes ei olnud varem põdenud vähki ega südamehaigusi. Nende tervist jälgiti 18 aasta vältel ning teadlased tegid kindlaks, et loomsel valgul puudub eluiga pikendav mõju. Jaapanlased eelistavad enamasti kala ja vähesel määral linnuliha, mitte punast ega töödeldud liha.

Teadlased tegid kindlaks, et need, kes sõid kõige rohkem taimset valku teraviljadest, sojaubadest ja juurviljadest, elasid kauem ja tervemalt kui need, kes sõid loomset valku. Samuti oli neil väiksem vähi ja südamehaiguste risk. Taimedes leiduvad antioksüdandid kaitsevad organismi vananemise eest ning aitavad ennetada rakkude väärarenguid.