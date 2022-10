Arst selgitab, mille vastu tuleb reisile minnes vaktsineerida

Qvalitas arstikeskuse üldarst ja meditsiinijuht dr Andreas Abel paneb südamele, et iga inimene peaks esmalt teadma, kas ta on vaktsineeritud vastavalt riiklikule vaktsineerimiskavale. «Näiteks tasub üle kontrollida oma vaktsineeritus mumpsi-leetrite-punetiste vastu MMR-vaktsiini kahe doosiga. On inimesi, kellel on tehtud ainult üks doos MMR-vaktsiini, neil oleks kindlasti vajalik ka teine kaitsepookimine. Samuti peaksid lisadoosi saama need, kes on sündinud aastatel 1980–1992 ja mainitud haiguste vastu sel ajavahemikul vaktsineeritud,» sõnab dr Abel. Kuigi suurem osa Eesti inimestest on saanud difteeria ja teetanuse liitvaktsiini, ei teata, et iga kümne aasta järel on soovitatav nende haiguste suhtes revaktsineerimine.