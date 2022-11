Uus geenide parandamise viis muudab paljud haigused ravitavateks

Minipromootorid on inimese DNA väikesed segmendid, millel on võimalus geene teatud aegadel ja kohtades sisse ja välja lülitada. Need on olulised vahendid, mida teadlased ja arstid kasutavad rakkude märgistamiseks, geenide funktsioonide uurimiseks ja geneeniravis.

Üks praegu kasutatav "biokeemiliste pakendite" rakkudesse saatmise meetod kasutab niinimetatud minipromootoreid, mis juhivad teatud DNA lõikude aktiivsust või valgu valmistamise protsessi. Blackshaw ütleb, et see meetod ei suuda sageli aktiveerida geene just õiges rakutüübis.

Teine meetod, mida nimetatakse serotüübi vahendatud geeniekspressiooniks, hõlmab tööriistade tarnimist, mis haakuvad teatud tüüpi rakkude membraanil olevate valkude külge. Blackshaw ütleb aga, et see meetodid ei suuda sihtida ainult ühte tüüpi rakke ja sageli ei tööta need meetodid inimestel isegi siis,kui laboriloomadega toimunud katsetes on kõik hästi läinud.

Uue meetodi juured, mida kirjeldatakse 1. oktoobril ajakirjas Nature Communications, on Johns Hopkinsi patoloogia abiprofessori Jonathan Lingi varasemates uurimustes. Ta avaldas "kaardid", mis näitavad, kuidas erinevad rakutüübid kasutavad alternatiivset splaissimist. Alternatiivne splaissimine tähendab lihtsustatult, et ühe geeni põhjal suudab keha toota sama valgu erinevaid variante. See, millist varianti valgust toodetakse, sõltub raku tüübist ja asukohast. Ehk siis rakud kasutavad tavaliselt alternatiivset splaissimist, et varieerida raku toodetavate valkude tüüpe.