Need on ohumärgid, mis võivad viidata kõrgele vererõhule

Pearinglus - tõsine pearinglus võib olla märk hüpertoonilisest kriisist ehk väga kõrgest vererõhu tasemest. See seisund vajab kohe arstiabi, kuna on potentsiaalselt eluohtlik.

Kuigi on tõenäoline, et need nähud ilmnevad ka muudel põhjustel, on mõistlik kontrollida, kas vererõhunäitajad on korras.