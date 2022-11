Narko.ee anonüümne tugiliin on küsimustele ja muredele avatud

«Sellise anonüümse tugiliini vajadus oli olemas juba mõnda aega, mul on hea meel, et lõpuks oleme selle võimaluse loonud,» kommenteeris TAI narkomaania ja nakkushaiguste keskuse juht Aljona Kurbatova.

«Narkootikume tarvitava inimese jaoks on äärmiselt oluline, et ta kuulatakse hinnangutevabalt ära ning ta jõuaks konkreetse nõuande või abini tagajärgi kartmata või mureta avaliku halvakspanu pärast.»

Eestis on narkootikumide tarvitamine laialt levinud. Põhjused, miks inimesed narkootikume tarvitavad, ning probleemid, mis tarvitamisega kaasnevad, on väga erinevad. Narkootikume võidakse tarvitada stressi ja ärevuse või traumaga toimetulekuks, aga ka näiteks igapäevaelu rutiinist väljamurdmise eesmärgil. Kuigi sõltuvusse satub vaid osa nendest inimestest, kes on elu jooksul narkootikume tarvitanud, ei ole tarvitamine kunagi täiesti ohutu. Narkootikumide tarvitamine mõjutab vaimset tervist ning lähisuhteid, sellega võivad kaasneda õnnetusjuhtumid ning mürgistused.