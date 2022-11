UURING ⟩ Pooled Eesti keskealised mehed on ülekaalulised

Vaadates varasemaid Tervise Arengu Instituudi tervisekäitumise uuringuid, võib öelda, et vaatamata aasta-aastalt suurenevale meeste hulgale, kes harrastavad tervisesporti, tuleb igal aastal ka üleliigse kehakaaluga mehi juurde. Viimase kahekümne aastaga on rasvunud meeste osakaal peaaegu kahekordistunud.

Tervise Arengu Instituudi analüütiku Elisa Kenderi sõnul on rasvumise levimuse tõus seotud linnastumise ning toidusüsteemi muutustega. «Suurenenud on soodsa hinnaga energiatihedate, ent toitainevaeste toitude lihtne kättesaadavus koos nende toodete aktiivse turustamisega. Elukeskkond on muutunud rasvumist soodustavaks ning kokkuvõttes liigutakse vähem – liikumiseks kasutatakse motoriseeritud transpordivahendeid ja samuti on vähenenud tööga seotud kehaline aktiivsus,» selgitas Kender.