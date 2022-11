Uroloog avaldab meestel üllatava vähi põhjuse

Eesti naiste keskmine eluiga on ligi 83 aastat, meestel on see aga vaid 74 aastat. Miks on naiste ja meeste eluea vahel nii suur erinevus?

«Naised ja mehed on juba bioloogiliselt erinevad – loodus on meid nii seadnud –, kuid eluea erinevustes on oma roll loomulikult ka elustiilil. Euroopa riikide statistika näitab, et kui mees jõuab vanusesse 65, siis on üsna suur tõenäosus, et ta elab 80nda eluaastani välja – kriitiline periood on just enne seda vanust. Meeste keskmise eluea tõmbab alla see, et üsna palju mehi sureb enne 65. eluaastat,» kommenteeris dr Kukk.

Meestel tekitavad terviseprobleeme alkohol, suitsetamine, vähene liikumine ja kehv toitumine.

Tervisekaotuse peamisteks põhjusteks Eesti meeste hulgas on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ning vigastused ja mürgistused. Paljud neist surmaga lõppevatest terviseprobleemidest on aga ennetatavad.

«Paljude meeste puhul on suureks probleemiks suitsetamine, alkoholi tarvitamine, vähene liigutamine ja ebatervislik menüü. Selline elustiil põhjustab sageli ülekaalu, mis võib omakorda viia paljude tõsiste haigusteni. Paradoksaalne on aga see, et tervisekontrollides käib selliseid mehi pigem vähe. Rohkem tulevad end kontrollima edukad noored mehed, kes harrastavad ka sportlikku elustiili. On väga positiivne, et meeste terviseteadlikkus on tõusmas, kuid äärmiselt oluline oleks nende sõnumitega jõuda just enim ohustatud sihtgrupini,» kommenteeris arst.

Oluline on ka suguhaiguste suhtes testimine