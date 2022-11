Pikema Sõpruse Päev kutsub mehi novembrikuus tervisekontrolli

«Pikema Sõpruse Päeva» eesmärk on kutsuda üles mehi üle Eesti, et nad veedaksid ühe lõbusa päeva koos oma sõpradega, tehes midagi toredat ning käies päeva jooksul üheskoos ka tervisekontrollis. See on meeste ühine koosoldud aeg, et tähistada sõprust, mõelda tervisele ja pikendada üheskoos tervelt elatud aastaid.