Kas mõni dieet mõjutab reumaatiliste haiguste kulgu?

EULAR ehk Euroopa reumavastane ühendus moodustas töörühma, et uurida tõendeid kuue peamise elustiili teguri – toitumise, treeningu, kehakaalu, alkoholi, suitsetamise ja palgatöö – mõju kohta inimestele, kellel on üks seitsmest reumaatilisest haigusest: aksiaalne spondüloartriit, süsteemne erütematoosluupus, süsteemne skleroos, podagra, ja osteo-, reumatoid- või psoriaatiline artriit.

EULAR-i dokument on oluline, kuna selle põhjal saavad tervishoiutöötajad reumaatiliste haigustega inimestele nõu anda, et teatud toidukomponentide tarbimine ei mõjuta tõenäoliselt nende haiguse progresseerumist. Siiski on üldistel tervislikel põhjustel oluline toituda tervislikult ja püüelda tervisliku kaalu poole.