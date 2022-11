Kuidas vähendada menopausiaegse hormoonravi depressioonitekitamise riski?

Taani teadlane Merete Osler ja tema kolleegid uurisid, kas menopausi sümptomite leevendamiseks kasutatav hormoonravi võib olla seotud depressiooni tekkimise riskiga või mitte. Selleks vaadati üle kõigi Taani naiste terviseandmed, kes said 45aastasteks aastatel 1995 kuni 2017 ja kellele polnud rinna- või suguelundite vähki ning kelle munasarjad olid alles. Neid naisi sai kokku üle 825 tuhande. Järelkontroll viidi lõpule 31. detsembril 2018, statistiline analüüs lõpetati aga selle aasta mais.

Andmed viitavad sellele, et süsteemselt (tabletid, najaspreid ja -geelid) manustatud hormoonravi enne menopausi ja selle ajal on seotud veidi suurema depressiooniriskiga, eriti vahetult pärast ravi algust, samas kui lokaalselt (tupekuulid, -tabletid, -kreemid) manustatud ravimid on seotud 54-aastaste ja vanemate naiste madalama depressiooniriskiga. Depressiooni tekke risk on siiski väga madal mõlemal juhul - jutt on vahemikust 0,8 protsenti kuni 2 protsenti.

Depressioon on kogu maailmas üks peamisi puudega elatud aastate põhjuseid. Naistel esineb depressiooni kaks korda suurema tõenäosusega kui meestel, mis viitab sellele, et sugunäärmete hormoonide – östrogeeni ja progesterooni – tsüklilised kõikumised võivad depressiooni tekkele kaasa aidata. Menopausi ajal, mis esineb tavaliselt viiendal elukümnendil, väheneb östrogeeni ja progesterooni tase. Sel perioodil kogevad 60–70 protsenti naistest menopausi sümptomeid, samuti meeleolu- ja kognitiivseid häireid, sealhulgas depressiooni sümptomeid.

Menopausi sümptomite hormoonasendusravil on lisaks sümptomite leevendamisele ka haigusi ennetavaid toimeid. Nimelt on teaduslik tõendus, et see mõjub hästi luukoele, vähendades luumurde, vähendab jämesoolevähi riski, II tüübi diabeedi riski ning parandab kolesterooli ainevahetust. Hormoonravil võib olla ka positiivne toime südame-veresoonkonna haiguste ennetamisel, kuid seda vaid juhul, kui muutused veresoontes pole veel jõudnud välja kujuneda.

Ravi pigem pidurdab kahjuliku kõhurasva tekkimist ning aitab vältida kaalutõusu - vastupidiselt levinud eksiarvamusele, et see põhjustab kaalutõusu.