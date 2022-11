Viis võimalust, kuidas erektsioonihäiretest vabaneda

Erektsioonihäired kimbutavad igas vanuses mehi – teadlaste hinnangul esineb 50 protsendil alla 50-aastastest meestest erektsioonihäireid ning see protsent suureneb vanusega. Sageli on erektsioonihäire südamehaiguste varajane sümptom, sest see annab märku vähenenud verevarustusest ja veresoonte võimalikest ummistustest.

Suurimad tegurid, mis erektsioonihäire riski suurendavad, on ülekaal, alkoholi tarbimine, suitsetamine, vähene füüsiline aktiivsus ja ebatervislik toitumine, vaimsetest teguritest stress, pinge, depressioon ja unehäired. Erektsioonihäired võivad omakorda vaimset tervist halvendada, suurendades ärevust, stressi ning mõjudes halvasti enesehinnangule.

2014. aasta Austraalia teadlaste uuringust selgus, et muutes elustiili, on võimalik erektsioonihäiretest pea täielikult vabaneda. Kolm peamist tegurit, millega on võimalik oma seksuaaltervist parandada, on trenn, toitumine ning alkoholi ja suitsetamise piiramine.

Regulaarne trenn parandab nii vaimset kui ka füüsilist tervist ning toetab südame ning veresoonkonna tööd. See mõjub hästi vererõhule ning suurendab veres lämmastikoksiidi sisaldust. See tähendab, et trenn ja viagra – levinud erektsioonihäirete ravim – mõjuvad organismile samamoodi. Lämmastikoksiid on kemikaal, mis mõjutab verevarustust ning seda, kas erektsioon püsib või mitte. Raskustega treenimine suurendab organismis testosterooni taset, mis mõjutab samuti meeste seksuaaltervist.

Teine oluline tegur on tervislik toitumine. Seksuaaltervise seisukohast on oluline tarbida piisavas koguses puu- ja juurvilju, teravilju, pähkleid ja kala ning vähem võiks tarbida punast ja töödeldud liha ning kiirtoitu. Tervislik toitumine aitab hoida normaalkaalu, mis on samuti verevarustuse toimimiseks oluline. Uuringutest on selgunud, et 106-sentimeetrise vöökohaga meestel on 50 protsenti suurema tõenäosusega erektsioonihäired kui 81-sentimeetrise vöökohaga meestel.

Alkohol ja suitsetamine mõjutavad südame ja veresoonkonna tervist ning vähendavad organismi võimet erinevaid kehaosi ja organeid verega varustada. Suitsetamine suurendab veresoonte ummistuse riski ning alkohol mõjub uimastavalt kesknärvisüsteemile, mis ei suuda seetõttu toota piisavas koguses lämmastikoksiidi. Samuti kahjustab alkohol ajapikku peenise närve ja vähendab tundlikkust.