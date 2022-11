Kas laktoosivabad tooted on tervislikumad kui laktoosiga?

Perearst Piret Rospu selgitas Novaatorile , et laktoositalumatust ei loeta haiguseks, vaid tegemist on geneetilise eripäraga, mis kimbutab mõningaid inimesi. Neil inimestel soovitatakse vältida osa piimatooteid, mis võivad esile kutsuda vastikuid sümptomeid. «Laktoositalumatuseta inimestel pole küll erilist põhjust piimatooteid vältida,» sõnas ta.

Laktoositalumatuse puhul on iseloomulik see, et pärast rõõsa piima või koore tarvitamist tekib puhitustunne, gaasid, kõhulahtisus, iiveldus, võib-olla isegi oksendamine. Kui piimatoodete menüüst väljalülitamisega need kaebused kaovad ja tagasilülitamisega need samad vaevused jälle tekivad, siis on Rospu sõnul pilt üpris selge ja ilmselt vaevab inimest laktoositalumatus.