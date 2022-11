7 terviseprobleemi, millest võib anda märku kuiv kurk

Kuiv kurk on külmadel kuudel tavaline nähtus. Kuivus tuleb erinevatest põhjustest, millest enamik on tühised. Mõnel juhul võib kuiv kurk viidata ka tõsisemale haigusele, vahendab Medical News Today .

Kui jääd lahtise suuga magama ja hingad öösel vaid suu kaudu, on suur tõenäosus, et ärgates vaevab kurgu kuivus. Kui suu jääb avatuks, kuivatab õhk suus oleva sülje, mis muidu kurku niisutaks. Avatud suuga magamine võib põhjustada ka norskamist ja halba hingeõhku.

Vedelikupuudus, mis tuleb sellest, kui inimene ei joo piisavalt vett, põhjustab suu ja kurgu kuivust. Teised märgid, mis vedelikupuudusest teada annavad on janu, väiksem urineerimissagedus, tume uriin, väsimus ja uimasus.

Kuiv kurk võib olla tavalise viirushaiguse sümptom. Täiskasvanud inimene põed enamasti aasta jooksul kaks kuni kolm korda viirushaigusi. Viirus võib muuta kurgu kuivaks, kähedaks ja valusaks. Kuiv ja valus kurk võib olla ka gripi sümptom. See on hingamisteede haigus, mida põhjustab gripiviirus. Gripp algab kõrge palavikuga ning on tõsisem haigus kui tavaline viirus.