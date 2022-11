Teadlased tuvastasid soolevähi vastase toidu

Frankfurdi ülikooli haigla teadlased avastasid, et hiiremudelites piirab see ainevahetussaadus vähi kasvu ja toimib kooskõlas immunoteraapiaga.

Teadlased märkisid, et on vaja täiendavaid uuringuid, et paremini mõista selle aluseks olevaid mehhanisme ja näha, kas tulemusi on võimalik inimestel korrata.