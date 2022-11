Külm kodu on oht vaimsele tervisele

Külmas kodus elamise mõju inimese tervisele on uuritud üsna palju. Näiteks on teada, et madal temperatuur pärsib inimese immuunsüsteemi tööd. Kuidas külm tuba aga elaniku vaimset tervist mõjutab, teatakse palju vähem. Adelaide'i Ülikooli teadlaste uus uuring osutabki nüüd, et külmas kodus elamine on inimese vaimsele tervisele tõsine oht.