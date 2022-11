Nägemisanomaaliaga Kristiar vajab õpingute jätkamiseks digitaalset luupi

Kristiar on 16-aastane poiss, kellel on diagnoositud nägemisanomaalia – värviaistingu vaegus. See tähendab, et inimene ei erista kõiki värve ning Kristiar ei tee näiteks vahet oranžil, kollasel, pruunil, lillal ja sinisel värvil. Lisaks on poisil ka madalam kontrastitaju, ehk tema jaoks on praktiliselt võimatu eristada näiteks halli teksti mustal taustal või tumehalli teksti helehallil taustal. Kuna poiss õpib aga mehhaanikuks, on värvide (sh eri värvi juhtmete) eristamine ja korrektne kontrastitaju tema jaoks erialaliselt üliolulised.