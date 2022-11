Küsitlus uurib võimalusi emakakaelavähi uuringutel osalejate arvu suurendamiseks

Sageli arvatakse, et isegi varajases vormis avastatud vähk on peaaegu surmaotsus, kuid eksperdid juhivad tähelepanu, et see pole nii. Emakakaelavähk on ravitav, eriti varajase diagnoosimise korral. Regulaarne emakakaela sõeluuring võimaldab õigeaegselt avastada mitte ainult diagnoosi, vaid ka vähieelseid muutusi, muutes seeläbi ravi oluliselt lihtsamaks.